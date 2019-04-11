Kamyonetle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında İzmir-Çanakkale karayolu organize sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Bergama'ya giden E.K. yönetimindeki 35 AEM 569 otomobil ile Ö.K. idaresindeki 35 AZF 32 plakalı kamyonet organize sanayi kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan yolcu N.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 sağlık ambulansı ile Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.