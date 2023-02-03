Kamyonla çarpışan otomobil kanala düştü: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tire'nin Kahrat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş yönünden Tire yönüne seyir halinde olan Mehmet T. idaresindeki 48 ABJ 972 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Kenan Ş. idaresindeki 03 NH 330 plakalı kamyonla çarpışarak kazanın şiddetiyle kanala düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin sürücüsü Mehmet T.'nin (56) hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve kazadan yaralı olarak kurtulan M.E.E., D. B.E., ve R.T. ise ambulanslara Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Kenan Ş. jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.