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Kamyonu durdurmak isterken duvarla araç arasında kaldı

İzmir’in Aliağa ilçesinde iddiaya göre park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden kamyonu durdurmaya çalışan kamyon şoförü, araç ile duvar arasına sıkışarak yaralandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde iddiaya göre park halindeyken el freni çekilmediği için hareket eden kamyonu durdurmaya çalışan kamyon şoförü, araç ile duvar arasına sıkışarak yaralandı.


Kaza, Aliağa ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 EU 173 plakalı kamyonu 273. Sokak üzerine park eden şoför Ş.C. (37), eşya taşımak için asansör kurarken bir süre sonra aracının yavaş yavaş hareket ettiğini gördü. Aracını durdurmak için aracın kupa kısmına giden Ş.C. araç ile duvar arasına sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar yardımıyla duvar ile araç arasından çıkartılan Ş.C. hastaneye kaldırıldı.


Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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