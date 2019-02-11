Kamyonun çarptığı kurye hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonun çarptığı motosikletteki kurye Mustafa Kural (56) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 12.30 sıralarında Yeşildere Yolu Bornova istikametinde meydana geldi. Mustafa Kural (56) idaresindeki 35 VL 382 plakalı kurye motoru, sağdan şeritten seyrettiği sırada orta şeritte seyreden M.S.'nin kullandığı 35 ACZ 723 plakalı hafriyat kamyonu şerit değiştirmek istedi. Kamyon şerit değiştirirken sağ şeritte bulunan motosikleti görmedi ve altına aldı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Kural metrelerce savrulurken, feci kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık görevlilerine ve polise haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kural'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü M.S. ise gözaltına alındı. Kaza sebebiyle yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, olay yerinin temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü.