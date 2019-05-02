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Kamyonun üstünden beton zemine düşerek öldü

İzmir’in Bornova ilçesinde kamyonunun üzerinde bir paçayı bağlamak isterken beton zemine düşen sürücü hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde kamyonunun üzerinde bir paçayı bağlamak isterken beton zemine düşen sürücü hayatını kaybetti.


Olay, saat 20.30 sıralarında Egemenlik Mahallesi 6130 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 41 TB 425 plakalı kamyonun üzerine çıkan kamyon sürücüsü Hacı Abdullah Nohut (63), demir telle bir parça bağlamak istedi. Nohut, parçayı bağladığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Nohut'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Nohut'un cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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