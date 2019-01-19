Kan stoklarında yüzde 50 azalma

Bölge müdürü Dr. Gökay Gök, günde ortalama bin 200 ünite kan bağışının yapıldığı bölgede stokların yüzde 50 oranında azaldığını belirterek vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünün sahasında 93 kan kullanan hastane bulunuyor. Merkez, 91 hastanenin transfüzyon merkezinin kan ihtiyacının tümünü karşılıyor. Ancak soğuk iklim koşulları nedeniyle kan bağışı oranlarının azalmasıyla merkezin kan stoku yüzde 50 oranında azaldı. Türk Kızılayı Ege Bölgesi Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. Gökay Gök, “Genel başkanımızın açıklamasında olduğu gibi Kızılay'ın kan stoklarında azalma var. Soğuk iklim koşullarına bağlı olarak bağışlar azaldı ama kan talepleri azalmadı. Stoklar kritik seviyede. Eğer bu seviye daha da azalırsa hastanelerin taleplerini karşılayamayız ve ameliyatlar ertelenir. Vatandaşlarımız, kan bağışlarını ertelemesinler, Kızılay sabit kan alma merkezlerine ve gezici ekiplerine tok karnına ve fotoğraflı kimlikle başvurmalarını rica ediyoruz. Verdiğiniz bir ünite kanla tanımadığınız üç kişinin hayatını kurtarıyorsunuz. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız protokol çerçevesinde adınıza bir fidan dikiyoruz” diye konuştu.

Stoklarda yüzde 50 azalma

Mağduriyet yaşanmaması amacıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet eden Dr. Gök, şunları söyledi: “Günlük ortalama bin 200 ünite kan bağışının olduğu bölgemizde, soğuk iklim koşulları nedeniyle yüzde 50 oranında bir azalma oldu. Stoklarımız hızlı bir şekilde azalmaya başladı. Hepimizin yaşam garantisi olan bu stokları korumak zorundayız.”

Kadın bağışçı oranları arttı

İzmir, Manisa ve Aydın Sana Kanım Feda projeleri hakkında da konuşan Dr. Gök, bu proje sayesinde özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadın velilerin okullarda kan vermeye başladığını vurgulayarak şu bilgileri verdi: “Projemiz ile tüm öğretmen ve okul müdürlerimize sunum yapıp projemizi anlatıyoruz. Sonra velilere ulaşacak bir formu öğrencilerimize veriyoruz. Kızılay gönüllüsü evlatlarımız aracılığıyla veliler okullarda kan vermeye başladı. Gelişmiş ülkelerde kadın bağışçı oranları yüzde 45'lerde. Bizim ülkemizde yüzde 3'tü, şimdi yüzde 16'ya yükseldi. Projemizle birlikte bölgemizdeki kadın bağışçı oranları Avrupa ortalamasının üzerine çıkarak yüzde 47'ye ulaştı.”