Kanada'dan geldi, şifayı DEÜ'de buldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulama Hastanesi, yaklaşık 8 bin 600 kilometre uzakta yaşayan Kanada vatandaşı Nabiha Ahmed Badasseh'e şifa oldu. İleri derecede aort kapağı darlığı teşhisi konulan hasta, kasıktan kapalı olarak yapılan işlemle İzmir'de sağlığına kavuştu.

Uluslararası bilinirliğe ve yetkinliğe sahip Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma Uygulaması Hastanesi, 73 yaşındaki Kanada vatandaşı Nabiha Ahmed Badasseh'e şifa oldu. Ülkesindeki sağlık sisteminden memnun kalmayan ve ileri derecede aort kapağı darlığı teşhisi konulan Badasseh, kasıktan kapalı olarak yapılan Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) yöntemi ile yeniden sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene, başarılı bir operasyon geçiren hastayı birkaç gün içinde taburcu edeceklerini söyledi.

Kanada vatandaşı 73 yaşındaki Nabiha Ahmed Badasseh, nefes darlığı, aralıklı bayılma ve bacaklarda şişlik şikâyetleri ile ülkesi Kanada'da hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda ileri derecede aort kapağı darlığı teşhisi koyulan hasta, Kanada'daki sağlık sisteminden memnun kalmayınca iki yıl önce İstanbul'da gelerek tedavisine burada devam etmek istedi. İstanbul'da açık kalp cerrahisi önerilmesi üzerine başka arayışlara giren Badasseh, yaptığı araştırmaların sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne geldi. Hasta burada DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene ve ekibinde yer alan Uzman Dr. Ayşe Çolak ve Dr. Ahmet Anıl Başkurt tarafından kasıktan kapalı olarak yapılan Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) yöntemi ile yeniden sağlığına kavuştu.

Hastanemizi tercih ettiler

Hastanın durumundaki ciddiyeti görerek kısa bir süre içerisinde ameliyat kararı aldıklarını söyleyen DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene, “20 yıldır Kanada'da yaşayan hastamızın aort kapağında çok ciddi darlık mevcuttu. Hastamızın hastaneye kabulünü yaptıktan kısa bir süre sonra, TAVI olarak bilinen kasıktan girme yöntemiyle yeni bir aort kapağı takma işlemini gerçekleştirdik. Başarılı bir operasyon geçiren hastamızı birkaç gün içinde taburcu edeceğiz” dedi.

Türkiye'den 8 bin 600 kilometre uzakta yaşayan Kanadalı hastanın İzmir'i ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesini seçmesini de değerlendiren Prof. Dr. Ergene, “Hastamız, yaklaşık iki sene önce Türkiye'deki tedavi olanaklarını duyduktan sonra İstanbul'da çeşitli girişimlerde bulunmuş. Ancak orada açık kalp cerrahisiyle ameliyat önerildiği için tercih etmemişler. Daha sonra hastanemizde aort kapağına kasıktan girilerek yapılan tedaviyi duyuyorlar ve bizimle ilgili yaptıkları araştırma sonucunda başarılı buldukları için hastanemize geliyorlar. Ayrıca hasta yakınları bize İstanbul ve İzmir arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu da söyledi. Buradaki tedaviden çok memnun kaldıklarını; Kanada'da yaşayan herkesi İzmir'e ve DEÜ Araştırma Uygulaması Hastanesine yönlendireceklerini ifade ettiler. Hastamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz” diye konuştu.

Doğru karar verdiğimizi gördük

Nabiha Ahmed Badasseh'in oğlu Adam Mohamed Yousef ise İzmir'i ve DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesini tercih ettikleri çok memnun olduklarını ifade ederek, “İstanbul'da da girişimlerde bulunduk ancak İzmir'i ve Dokuz Eylül Hastanesini seçerek ne kadar doğru bir karar verdiğimizi gördük. Annemi tekrar sağlığına kavuşturdukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Hastanın İzmir'de tedavi olması için aracı olan ve Kanada'da yaşayan arkadaşı Sedat Elbir de DEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene'ye teşekkür ederek, “DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinin Türkiye'nin en iyi hastanelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Asım Oktay Ergene gibi önemli bir ismin burada çalışıyor olması da oldukça önemli. İzmir'deki doktorların sağlıkta ne kadar öncü olduğu bilmeyenler olabilir. Başka hastalarımızı da biz burada tedavi ettirdik, herkes gönül rahatlığıyla gelebilir” ifadelerini kullandı.

Rektör Hotar tebrik etti

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesinin dünyanın saygın sağlık kurumları arasında yer aldığını söyleyen ve yapılan başarılı ameliyat nedeniyle Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asım Oktay Ergene ve ekibini tebrik eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ne sahip DEÜ Araştırma Uygulama Hastanemiz sağlık alanındaki güçlü altyapısını tüm dünyanın hizmetine sunuyor. Tıp Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Asım Oktay Ergene ve ekibi tarafından Kanadalı vatandaşa yapılan ameliyat, uluslararasılaşma çabalarımızın bir göstergesi. Bu tarz ameliyatların yurtdışındaki hastaların hastanemizi tercih etmesi noktasında önemli bir referans noktası olacağını düşünüyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla Türkiye'nin ve İzmir'imizin sağlık turizmi hedeflerine katkı koymayı amaçlıyoruz” dedi.