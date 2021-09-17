“Kanser ağrısı tedavi edilebilir”

Tural Bayramov, her dört kanser hastasından üçünün kronik ağrı ile yaşadığına dikkat çekti. Ağrının asla kanser olmanın normal bir parçası olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Bayramov, “Tüm ağrılar tedavi edilebilir. Kansere bağlı ağrı da yaklaşık yüzde 95'i başarıyla yönetilebiliyor” dedi.

Kent Onkoloji Merkezi ve Kent Alsancak Tıp Merkezi Algoloji Uzmanı Dr. Tural Bayramov, kanser hastalarının ağrılarının tedavi edilebildiğini söyledi. Kanser ağrısının, insanların kanser olduklarında yaşayabilecekleri farklı ağrı türleri için geniş bir terim olduğunu belirten Uzm. Dr. Bayramov, “Kanseri olan her hastanın ağrısı olmaz ama yapılan çalışmalara göre kanser hastalarının yaklaşık yüzde 75'i kronik ağrı ile yaşıyor. Oysa kansere bağlı ağrılar deneyimli algoloji uzmanları tarafından yüzde 100'e yakın başarıyla tedavi edilebiliyor” diye konuştu.

"Kanser ağrısı çekmek zorunda değilsiniz"

Uzm. Dr. Bayramov kadınların, erkeklerden daha yüksek kanser ağrısı şiddeti bildirdiğini kaydederken, sözlerini şöyle tamamladı: “Ağrı, sıklıkla kanserin kendisinden kaynaklanır ama kemoterapi tedavisi, radyasyon tedavisi ve ameliyat gibi kanserle savaşmak için kullanılan kanser tedavilerinden de kaynaklanabilir. Kanser hastalarının ağrıları üzerine yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda maalesef farklı tedavi yöntemlerinin mevcut olduğu günümüzde bile hastaların yüzde 46'sının ölüm anında yeterli ağrı tedavisini alamadığı belirlenmiştir. Oysa kanser ağrısının tedavisi konusunda elde edilen veriler yüz güldürücü. Yapılan bilimsel çalışmalarda reçete edilen ilaçların, başka nedenle kronik ağrısı olan insanların yaklaşık yüzde 58'inde ağrıyı hafiflettiği belirtilirken, kansere bağlı ağrının yaklaşık yüzde 95'inin başarıyla yönetilebildiği ortaya konmuştur. Bu sonuçlara göre kanser hastası ağrıyla yaşamak zorunda değil. Günümüzde modern tıbbın bizlere sunduğu çeşitli kronik ağrı tedavisi yöntemleriyle hastalarımızın ağrısını azaltabilir, hareketliliğini artırabilir, yaşam kalitesini yükseltebiliriz.”