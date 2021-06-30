Kanser durmadı, tanı koyma durdu

Uzm. Dr. Özveren, “Bu süreçte maalesef kanser durmadı, sadece kanser tanısının konulması durdu. Bu da pandemi sonrasında normalde beklenenden daha fazla kanser tanısı ve daha fazla sıklıkta ileri evre kanser tanısı demek” dedi.

Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özveren, pandemide tanı konulmamış kanser vakalarında ciddi artıştan endişe duyduklarını söyledi. Uzm. Dr. Özveren, kanserde erken tanının hayat kurtarıcı olmasına karşın kişilerin korona virüse yakalanma korkusuyla bu süreçte hastanelere, doktorlara uzak durduğunu vurguladı.

Uzm. Dr. Özveren, bu korkunun ihmalin faturasının hayatla ödenebileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Pandemide gerek Covid enfeksiyonu kapma korkusu ile hastaların sağlık kontrollerine gitmemesi, gerek sağlık sistemindeki aksaklıklar sebebi ile kanser tarama ve takiplerinde yüzde 90'a varan azalmalar tespit edildi. Buna bağlı olarak kanser tanısı alanların sayısı yüzde 30-40 oranında azaldı. Yapılan araştırmalara ve geçmişten gelen veriler geleceğe modelleme yapıldığında kanser tanısı ve tedavisinde yaşanan üç aylık bir gecikmenin çeşitli kanser türlerinde 10 yıllık net sağ kalımı ne kadar azaltabileceği istatistiki olarak ortaya kondu. Bu araştırmalar; kanser türüne göre değişmekle beraber ölüm oranlarında yüzde 20'ye ulaşan artışların olabileceğini gösteriyor. Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü (NIH) kanser tanı ve tedavilerindeki gecikmeler sebebiyle sadece kolon ve meme kanseri vakalarında önümüzdeki 10 yıl içinde beklenenden 10 bin fazla ölüm görüleceğini açıkladı. Tekrar vurgulamakta yarar var ki pandemi sürecinde maalesef kanser durmadı, sadece kanser tanısının konulması durdu. Bu da pandemi sonrasında normalde beklenenden daha fazla kanser tanısı ve normalde beklenenden daha fazla sıklıkta ileri evre kanser tanısı demektir. Bu sebeple kanser tanısı olan hastalarımızın takiplerini aksatmamalarını, böyle bir tanısı olmayan bireylerin ise Sağlık Bakanlığı önerisi doğrultusunda tarama testlerini yaptırmalarını önemle rica ediyoruz. Unutmayalım ki; erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır. Kendinizin ve yakınlarınızın şikayetlerini önemseyin, sağlıkta erteleme yapmayın.”