Kanser hastalarına moral etkinliği

Mini konser, İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Gökçe Eriş ve saz sanatçıları tarafından gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikte kanser hastaları şarkılara eşlik ederek moral ve motivasyon depoladı.

Medical Park İzmir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Yılmaz, düzenlenen program kapsamında kanserde erken teşhisin önemini belirtti. Kanserin önlenebilir bir hastalık türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Kanserde diğer hastalıklar gibi bir hastalıktır. Bugün için çok değişik tedavi seçenekleri var. Tedavi seçenekleri bazen zorunlu tedavilerdir. Tedavilerden kaçınmamak ve tedavi imkanlarını zorlamak gerekmektedir. Hastalığa yakalanmamak için koruma ve erken tanı yöntemleri oldukça önemlidir.” dedi.

Sağlıklı bir yaşam biçimi ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kanser açısından iyi bir koruma sağlayabileceğini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Sigara içmemek en azından akciğer kanserlerinin yüzde seksenini önlemek için iyi bir seçenektir. Aşırı güneş ışınlarına maruz kalmamakta cilt kanserleri açısından iyi bir koruma sağlayabilir. Kanser ile ilişkili olabileceğini düşündüğümüz belirtiler ortaya çıktığında hekimlerden erken yardım almaya çalışmamız gerekmektedir. Tanı ne kadar erken konulursa tedavi edilme şansı o kadar yüksek olur.”