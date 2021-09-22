Kanser riskinde akraba faktörü

Uzm. Dr. Özveren, “Erken yaşta kanser teşhisi konmuş 2 veya daha fazla akrabaya sahip olmak gibi faktörler, kalıtsal kanser için olası bir risk artışı olduğunu düşündürmektedir” dedi.

Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özveren, kanser riskini değerlendirmek için herkesin kalıtsal kanser gen taraması yaptırmasına gerek olmadığını söyledi. Kanser vakalarının yüzde 5-10'unun kalıtsal; yani doğuştan itibaren kansere yol açan gen ya da genlere sahip olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Özveren, hastaların yüzde 90'dan fazlasının kansere yol açan mutasyonları sonradan edindiğini ifade etti.

Özveren, kalıtsal kanser için olası bir risk artışı olduğunu düşündüren faktörleri şöyle sıraladı:

"Ailede kanser öyküsünün olması; ailenin aynı tarafında (anne veya baba tarafı) aynı veya birbiri ile ilişkili kanser türlerine sahip 3 veya daha fazla akrabaya sahip olmak. Erken yaşta kanser teşhisi konmuş 2 veya daha fazla akrabaya sahip olmak. Bu faktör kanserin türüne göre farklılık gösterebilir. Çoklu kanserler; bir akraba 2 veya daha fazla kanser türü geliştirdiğinde. Nadir kanserler; yumurtalık kanseri, böbrek üstü bezi kanseri veya sarkom gibi bazı kanser türleri. Birinci derece akrabalarda kanser öncüsü olduğu bilinen bir sendromun (örneğin; çoklu barsak polibi sendromu) tespit edilmiş olması.”

Öte yandan, hiçbir genetik testin, kişiye kesin olarak kansere yakalanıp yakalanmayacağı bilgisini vermediğini vurgulayan Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Dr. Ahmet Özveren, “Ancak çoğu insandan daha yüksek bir riskinin olup olmadığını söyleyebilir” dedi.