Kanser tedavisinde kilo kontrolü önemli

Kanser tedavisi sürecinde oluşabilecek yan etkiler, besin-ilaç etkileşimleri, tüketilmemesi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinler değişkenlik gösterirken, Kent Onkoloji Merkezinde tedavi programında yer alan psikolog ve diyetisyen muayeneleri hastaların bu süreçte yaşayabilecekleri psikolojik ve beslenme olumsuzluklarına karşı önemli bir kalkan oldu. Kanser tedavisinde kilo kontrolünün önemine dikkat çeken Onkoloji Diyetisyeni Gamze Gültekin, “Bilimsel bir karşılığı olmayan pek çok kirli ve yanlış bilgilere, bitkisel tedavilere karşı hastalarımızı uyarırken onların en doğru tedaviyi almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onkoloji diyetisyenliği kanser tedavisinin önemli bir parçası oldu” diye konuştu.

“Kanser tedavi sürecinin her aşaması her an izlenmekte”

Tanı ve tedavide yol haritalarının tümör konseylerince belirlendiği, kişiye özel tedavilerin yanında her türlü destek uygulamalarının tek çatı altında sunulduğu Kent Onkoloji Merkezinin odağında hastanın olduğu bir model uygulanırken, hastalara, Amerika'nın önde gelen kanser merkezlerinden Houston Methodist Hospital (HMH) ile yapılan iş birliğiyle ikinci görüş alma olanağı sağlandığını belirten Gültekin, “Merkezde, hastaların yaşayabilecekleri fiziksel ve psikolojik sorunlara karşı desteği de içeren bir tedavi programı sunulurken, kanser tedavi sürecinin her bir aşamasında, oluşabilecek yan etkileri, besin-ilaç etkileşimleri, tüketilmemesi ve mutlaka tüketilmesi gereken besinlerin değişkenlik gösterdiği her an izlenmektedir” diye belirtti.

“Onkoloji diyetisyeni tüm tıbbi beslenme tedavilerine hakimdir”

Onkoloji diyetisyenlerinin, hastaların; kan değerlerine, aldıkları tedavi türüne, ek bir hastalık olup olmamasına, enerji ve protein ile mikro besin öğeleri gereksinimlerine, kısacası tüm ihtiyaçlarına uygun olarak tıbbi beslenme tedavisinin planlandığını ve uygulandığını ifade eden Gültekin, “Onkoloji diyetisyeni, tüm onkolojik tedavilere ve bu tedaviler süresince yapılması uygun tüm tıbbi beslenme tedavilerine hakim ve yetkindir. Tedavi yöntemlerinden biri uygulandığı sırada veya uygulandıktan hemen sonra, diyetisyenler beslenme ile ilgili öneriler geliştirirler. Bazı kanser türlerinde ağırlığı korumak, daha fazla alınmamasını sağlamak önemli olurken, bazılarında kilo kaybını engellemek, yeterli protein alımını sağlamak önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Onkoloji diyetisyeni beslenme tedavisi planlama konusunda uzmandır”

Onkoloji diyetisyenlerinin ağız yolu ile besin alımı mümkün olmadığında, farklı yollar ile beslenme tedavisi planlama konusunda uzman olduğunu ifade eden Gültekin, “Aynı zamanda tedavi kaynaklı oluşabilecek yan etkiler (bulantı, kusma, ishal, kabızlık, kan değerlerinin düşmesi, kilo kaybı veya alımı, ağız-boğaz ağrısı) ile nasıl mücadele edilebileceğini, nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatır ve uygulanmasını sağlarlar” şeklinde ifade etti.