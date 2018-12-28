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Kanserde neştersiz tedavi dönemi

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Dr. Osman Uyar, erken dönem mide ve kolon kanserlerinin endoskopik yöntemle ameliyata gerek kalmadan tedavi edilebildiğini açıkladı. Dr. Uyar, “Böylelikle hasta organ kaybı yaşamadan sağlığına kavuşarak hayatına devam edebiliyor” dedi.


Mide kanserinin sık görüldüğü Japonya ve Güney Kore gibi uzak doğu ülkelerinde geliştirilen Endoskopik Submukozal Diseksiyon işlemi hakkında bilgi aktaran Özel Medifema Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Osman Uyar, bu yöntem sayesinde mide, kolon ve rektumdaki erken evre tümörlerde cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tümör tedavisinin yapılabildiğini söyledi.


İşlemin ameliyathane şartlarında, endoskop ve bir takım yardımcı aletler kullanılarak yapıldığını anlatan Dr. Uyar, “İşlem ağızdan girilerek gerçekleştiriliyor. Örneğin midedeki tümörlü alan işaretlendikten sonra endoskopik olarak temizleniyor. Bu yöntemin uygulanabilmesi için tümörün erken evrede tespit edilmesi gerekiyor. Erken dönemde yakalanan kanserlerde eğer açık ameliyat yapılırsa hasta tam veya kısmi organ kaybı yaşıyor. Tabi ameliyatın da riskleri bulunuyor. ESD işleminde ise hasta organ kaybı olmadan tedavi edilebiliyor. Hasta işlemin ertesi günü taburcu olup, sosyal hayatına veya işine dönebiliyor” diye konuştu.

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