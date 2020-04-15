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Kanun yürürlüğe girdi; İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından İzmir’de de tahliyeler başladı.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından İzmir'de de tahliyeler başladı. Polis, Buca Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda ?kabul edilen 'İnfaz' düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından İzmir'deki cezaevlerinde de gerekli işlem ve hazırlıklar yapıldı. Buca Açık-Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan ve kanundan faydalanarak tahliye hakkı kazanan mahkumlar da işlemlerinin ardından peyderpey dışarı çıkartıldı. Cezaevinden tahliye olarak dışarı çıkanlar belediye otobüslerine bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye edilenlerin tümünün maske taktığı görüldü. Polis ekiplerinin Buca Açık-Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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