Kapalı yöntemle aynı seansta iki kalp kapağı birden onarıldı

Yapılan bu işlem, iki kalp kapağının aynı anda kapalı olarak onarıldığı nadir vakalardan biri olarak bildirildi.

Ameliyatsız anjiyo yöntemi ile yapılan Mitraclip ve Triclip işlemleri hakkında konuşan İEÜ Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Cihan Altın, “78 yaşındaki hastamız bize vücudunda yaygın şişlikler ve ciddi nefes darlığı gibi şikâyetlerle başvurdu. Kendi ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanmaktaydı. Yaptığımız tetkikler sonucunda hastamızın hem sol hem sağdaki kalp kapağında ciddi yetersizlikler olduğunu saptadık. Bunun üzerine ülkemizde de artık yeni yeni uygulanmaya başlanan kapalı kalp kapağı onarım yöntemi ile tedavi kararını aldık. Önceden sadece açık kalp cerrahisi ile tedavi edilebilen bu çeşit kalp kapağı hastalıkları günümüzde seçili vakalarda kapalı yöntemle kasıktan girilerek onarılabiliyor. Açık kalp cerrahisi açısından yüksek risk taşıyan 78 yaşındaki hastamıza Mitraclip ve Triclip işlemlerini aynı anda uygulayarak hem mitral hem de triküspit kapağını kapalı bir şekilde onardık. İşlem oldukça başarılı geçti. İşlem sonrasında hastamız çok kısa sürede ayağa kalkıp kendi ihtiyaçlarını giderebilecek hale geldi. Hem böbrek hem de karaciğer fonksiyonları hızlıca toparlamaya başladı. Ciddi kapak yetersizliği olan seçili hastalarda Mitraclip ve Triclip gibi kapalı onarım yöntemleri güvenli bir şekilde uygulanabilir.” şeklinde konuştu.

“Sakin bir hayat yaşayacağım”

Ameliyatsız işlem sonrasında sağlığına kavuşan Fatma Alev İriboz ise tedavide emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek “İşlemden önce ciddi kalp çarpıntım vardı. Merdiven çıkarken yoruluyordum. Yürürken nefes nefese kalıyordum. Şikâyetlerim üzerine İEÜ Medical Park'a başvurdum. Yapılan tetkikler sonucunda kalp kapaklarımda sorunlar ortaya çıktı. Doktorumuz Doç. Dr. Cihan Altın, tedavisinin sadece ameliyat ile olabileceğini söyledi ve kapalı kalp kapağı işlemini önerdi. Çok şükür güzel geçti. İşlemden sonra nefes darlığı gibi şikâyetlerim kalmadı. Bana verilen bu ikinci şansta bundan sonra daha stressiz, daha sakin bir hayat yaşayacağım” dedi.

Fatma Alev İriboz'un kızları Yıldız Boyalı ve Miraç Didem Yavaşoğlu, annelerinin uzun bir süreden sonra sağlığına kavuşmasında dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Kızı Miraç Didem Yavaşoğlu “Anneme yapılan ameliyatsız işlem tahminimizden çok daha kısa sürdü. İşlem sonrası toparlanması ve iyileşmesi çok hızlı oldu. Eğer hasta konforu düşünülüyorsa bu yöntem tavsiye edilmeli ve uygulanmalı” dedi.