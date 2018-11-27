Kapatılan Özkanlar Pazarı'na Başkan Koyuncu'dan viyadük altı önerisi

Bayraklı Pazarcılar Derneği Başkanı Metin Koyuncu ve yönetim kurulu üyeleri, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ı ziyaret etti. Özkanlar Pazarı esnafının Çamkıran ve Çiçek Mahallesi pazar yerlerine talip olduklarını belirten Koyuncu, "Buna kesinlikle müsaade etmeyeceğiz; ayrıca Çamkıran pazarına 200 metre mesafede olan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait alanda pazar kurulmasına da razı değiliz. Bu konunun çözümü viyadük altıdır" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, Bayraklı Pazarcılar Derneği Başkanı Metin Koyuncu ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette, Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde, 2012 yılında bir vatandaşın açtığı dava sonucu Danıştay tarafından kapatılan Özkanlar Pazar Yeri ile ilgili konuşan Bayraklı Pazarcılar Derneği Başkanı Metin Koyuncu, "Başka çözüm aramaya gerek yok. Çözüm; viyadük altıdır" diye konuştu.

Koyuncu, "Özkanlar Pazar Yeri ile ilgili öncelikle viyadük altı için mücadele edildi. Bizlere böyle bir teklif geldi. Bizler de mücadele sonucunda ‘birlikte hareket edelim' diye bu noktada mutabık olduk; fakat sonradan aldığımız bilgilere göre Özkanlar Pazarı esnafının, bizim kendi pazarlarımız olan Çamkıran ve Çiçek mahallelerindeki pazarlara talip olduklarını duyduk. Buna biz kesinlikle müsamaha göstermiyoruz. Böyle bir şey asla olmayacak. Kuma üstünde kuma istemiyoruz. Ortada bir mağduriyet varken ikinci bir Özkanlar vakasını yaşamak asla istemiyoruz. Özkanlar Pazar yeri için çözüm ise viyadüğün altıdır. Başka bir çözüm aramalarına gerek yok. Çözüm olarak Çamkıran Pazar Yeri'ne 200 metre uzaklıktaki Milli Eğitim alanı olarak ayrılan yer gösterildi. Buranın pazar yeri olarak açılmasına biz Bayraklı pazarcılar esnafı olarak kesinlikle razı değiliz” dedi.