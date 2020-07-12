İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapılardan geçemeyen bin 400 kilogramlık boğa satışta

İzmir’in Menemen ilçesinde yaşayan Ayşe Zeybek, evladı gibi baktığı bin 400 kilogram gelen boğayı kapılardan geçemeyecek kadar kilo almaya başlayınca Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı.

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan Ayşe Zeybek, evladı gibi baktığı bin 400 kilogram gelen boğayı kapılardan geçemeyecek kadar kilo almaya başlayınca Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise fotoğraf çektirmek için Zeybek'in kapısını çalıyor.


Menemen ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde hayvancılık yapan Ayşe Zeybek, 3 aylıkken satın aldığı buzağıyı evlatlarından ayırmadan sütle besleyip büyüttü. Sahibinin boyunu geçen ve 2,5 yaşına gelen boğa, kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce komşuların yardımıyla zorlanarak tartılan boğa bin 400 kilo geldi. Ayşe Zeybek, bayrama kadar bin 500 kiloya ulaşacağı tahmin edilen boğayı üzülerek satışa çıkarttı. Boğanın satışa çıkacağını duyanlar ise hatıra fotoğrafı çektirmek için Ayşe Zeybek'in kapısını çalıyor.



"Kapılardan geçemeyince satmaya karar verdik"


Evlatlarından ayırmadan boğayı besleyip büyüttüğünü anlatan Ayşe Zeybek, "3 aylıkken satın aldık. Küçük olduğu için sütle bir süre besledim ve sonrasında buzağı yemi vermeye başladım. Kınalı kuzumla yanına geldiğimde konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Bakımını 2.5 yaşına kadar ben yaptım, besledim, büyüttüm. Kurbanda satmaya karar verdik, çünkü kapılardan geçemeyecek duruma geldi. Yaklaşık 1 ay önce tarttığımızda bin 400 kilo gelmişti. Kurban Bayramı'nda boğamıza 30 bin TL fiyat biçtik. Allah nasip ederse satacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.