Kaplan'dan İzmir'e "Maraton" projesi

Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) Başkan Adayı Mahir Kaplan, EGİAD Ligi ve Spor Kulübünü kurup, 19 Mayıs'ta 7'den 77'ye herkesin katılacağı "1. EGİAD Maratonu"nu organize etmek için düğmeye bastı.

12 Ocak'ta yapılacak genel kurul için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren EGİAD Başkan Adayı Mahir Kaplan, İzmir ve Ege sporuna yeni bir renk ve heyecan getirecek projesini hayata geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün “Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur” sözünden yola çıkan Kaplan, EGİAD Ligi ve Spor Kulübünü kurmak için hazırlık yaparken; ayrıca İzmir'e büyük heyecan getirecek "1. EGİAD Maratonu" organizasyonu için girişimlere başladı. EGİAD üye ve yakınlarının spora daha çok özendirilmesi ve sportif faaliyetlerin amatör düzeye taşınması için gerekli çalışmaları yürüten Kaplan, üyeler arasındaki ilişkilerin sportif faaliyetlerle de geliştirilmesi amaçlıyor.

EGİAD üyeleri ve yakınlarının aktif spora özendirerek üye yakınları arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirmesinin hedeflediklerini belirten Mahir Kaplan, "Bölgemizdeki çeşitli branşlarda, üyeler arası U10-U15 seviyelerinde ve kurumsal firmalar arası sporun desteklenmesini önemsiyoruz; ayrıca EGİAD Spor Kulübü için yönetsel ve kurumsal altyapının oluşturulması için çalışmalar yürüteceğiz. Bu hedeflere yönelik EGİAD çatısı altında bir turnuvalar liginin yapılmasının yanı sıra, her yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Haftası içinde spor müsabakaları ve organizasyonların gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 19 Mayıs'ta ‘1. EGİAD Maratonu'nu düzenleyip İzmir'de herkesin katılacağı, şenlik havasında geçecek dev bir spor organizasyonunu başlatmak amacındayız. 7'den 77'ye tüm İzmirlilerin hem spor yapmasını sağlayacağız hem de derneğimizin adını farklı bir kulvarda başarıyla duyurmaya çalışacağız. Yine 19 Mayıs 2020'de ‘30. Yıl Turnuvaları'nı mutlaka düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.