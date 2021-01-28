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Kar oynamak için yüksek kesimlere koştular

Kar yağışına alışık olmayan İzmirliler, kentin yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesi ile kar topu oynamaya koştu.

Kar yağışı, İzmir merkezde de kısa süreli etkili oldu.



Hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Dağı bölgesinde kar yağışı etkili oldu. Yamanlar Dağı beyaza bürünürken kar görmek için bölgeye gelen vatandaşlar kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Öte yandan İzmir merkezinde kısa süreli kar yağdığı gözlendi. Kar görmeye alışık olmayan İzmirliler, karın tadını çıkaramadan kar yağışı yağmura döndü.

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