İhlas Haber Ajansı

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Kar yağmadı ama Çeşme beyaza büründü

İzmir’in turistik kenti Çeşme’de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu.

İzmir'in turistik kenti Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Kentin cadde ve sokaklarını, plajları kar yağmış gibi beyaza bürüyen dolu yağışı, ulaşımda zaman zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarılar sonrası İzmir'in bazı bölgelerinde yağış, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Çeşme ilçesinde şimşekler ve gök gürültüsü eşliğinde sağanak yağış başladı. Bardaktan boşalırcasına yağan sağanak, yerini zaman zaman dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle İzmir'in turistik kenti beyaza büründü.

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