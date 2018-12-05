Karabağ: “Futbol sadece futbol değil”

kuruluş yıl dönümünde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İzmir, Barselona gibi 5 tane şehir oluşturabilecek bir şehir. Biz niye olamıyoruz? Bu dünya şehrinin stadına girerken para veriyorsunuz, formasını alırken sıraya giriyorsunuz. Kentin ticari hayatı zenginleşmiş, insanlar kazanmaya başlamış. Demek ki futbol sadece futbol değil" dedi.

Bayraklı Belediyesi; kuruluş yıl dönümünde dernek yöneticileri ve İzmir spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerine ev sahipliği yaptı. Düzenlenen etkinlikte, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ başta olmak üzere, amatör spor kulüplerini destekleyenler plaketle ödüllendirildi. Belediye Başkanlığının ilk gününden itibaren spora ve özellikle de amatör spor kulüplerine büyük destek veren Başkan Karabağ, sporda marka olmanın yollarını işaret ederek, bu alanda adını duyuran şehir ve ülkelerin başta tarihlerini sonra kentsel dokularını ve çevre düzenlemelerini yapmış olduğuna dikkat çekti.

“Demek ki futbol sadece futbol değil”

Yıllardır sporcular ve sporseverlerle iç içe bir yerel idarecilik yapan, spor tesislerini daha ilk görev yıllarında hayata geçirerek amatör kulüpleri destekleyen Başkan Hasan Karabağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birçok futbol insanıyla beraberim. Bizler kent yöneticisiyiz. İzmir, Barselona gibi 5 tane şehir oluşturabilecek bir şehir. Biz niye olamıyoruz? Çünkü onlar önce tarihini korumuş, sonra çevresini düzeltmişler ve marka takımlar oluşturmuşlar. Yani dünya şehri olmuşlar. Bu dünya şehrinin stadına girerken para veriyorsunuz, formasını alırken sıraya giriyorsunuz. Kentin ticari hayatı zenginleşmiş, insanlar kazanmaya başlamış. Demek ki futbol sadece futbol değil.”

“Gerçek kahramanlar; amatör spor kulüpleri”

Geceye Ege Masterler Federasyon Derneği Başkanı Haldun Dokel, Galatasaraylı eski futbolcu Erhan Önal, EMF Kurucu Başkanı Recep Çolak ve çok sayıda İzmirli kulüp yöneticisi ve sporcu katıldı. Gündemin İzmir ve futbol olduğu büyük bu buluşmada konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “İzmir'e bakıyorum; İzmir'de turist göremiyorum, markalaşma noktasında yıllardır ihmal edildi. Doğru dürüst bir profesyonel kulübümüz, futbol kulübümüz yok. Diğer branşlarda Avrupa standartlarını yakalayamadık. Üzüntü içinde izliyoruz ki, Türk Milli takımı başarısız, çünkü yabancılarla dolu. Nedir bu yabancı merakı? Göreve gelir gelmez ilk yaptığım şey futbol sahası, futbol stadı ve spor salonu oldu. Bayraklı yoğun işsizin olduğu ve göç alan bir bölge. Kahraman amatör kulüp yöneticilerimiz; hiçbir bedel gözetmeksizin burada yaşayan çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmaya çalışıyor. Bizim insanımız eğlenceye para veriyor ama spor kulüplerine kimse yardım eli uzatmıyor. Ben yaşadım bunları. Aslında Türkiye'nin, Türk sporunun gerçek kahramanları amatör kulüp yöneticileri, hakemleri, sporcuları ve çalışanlarıdır” diye konuştu.

Dokel: “İzmir adaylığı camiamızı heyecanlandırdı”

Spor alanında düzenlenen etkinliklerde Bayraklı Belediyesinin her zaman kapılarını açtığını vurgulayan Dokel, özellikle amatör kulüplerin tüm sıkıntılarını yakından bilen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ'ın İzmir için önemli bir isim olduğunu ifade ederek, “Halkın içinden gelen korkmaz. Teşekkürler Hasan Karabağ. Sayın Başkanımız gibi spordan gelmiş, geçmişinde bu tür etkinliklerde bulunmuş, kulüp yöneticiliği yapmış bir insan bizim halimizden anlar. Çünkü bizim böyle liderlere, gerçekten karşılıksız seven insanlara ihtiyacımız var. Emek veren herkesin yanında, emek çekmiş insan oluyor. Kendisi de böyle. Sayın Hasan Karabağ'ı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için çıktığı yolda da sonuna kadar destekliyoruz. Bayraklı gibi küçük bir yerde yapmış olduğu büyük etkinlikler, büyük yatırımlar ve kalkınmayla bence İzmir Büyükşehir Belediyesine yakışan bir insan” dedi.