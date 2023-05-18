Karabağlar Belediyesi'nin önünü su bastı, vatandaşlar tepki gösterdi

İzmir'de ani bastıran sağanak yağış, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatırken, biriken yağmur sularında da sürücüler zor anlar yaşadı. Öte yandan Karabağlar Belediyesi binasının hemen bitişiğinde bulunan bir iş merkezinin zemin katındaki iş yerlerini su basarken, park halindeki araçlar su birikintilerinin altında kaldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısının ardından İzmir merkez ilçeleri de sağanak yağıştan nasibini aldı. Yaklaşık bir saat süren sağanak yağmurun ardından bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Belediyenin bitişiğindeki Selgeçen İş Merkezi sel sularına teslim

Öte yandan kısa süren sağanak yağışta Karabağlar Belediyesi binasının bitişiğinde bulunan Selgeçen İş Merkezi esnafı, biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Zemin katta bulunan iş yerlerini su basarken, iş merkezi önünde park halinde bulunan araçlar da sel sularına teslim oldu. İş merkezi esnaflarından Fatih Gönlühoş, "Burası Karabağlar Belediyesi'nin bitişiğindeki iş merkezi ve belediye binasının yanında bile yarım saat bir saat süren sağanağın ardından sel oldu. İş yerlerimiz, içerisindeki malzemeler kullanılmayacak hale geldi. Burası İzmir'de belediyeciliğin geldiği nokta ve seçimlerde bu insanlar buraya gelerek bizden oy isteyecekler. Bu yağmur 1 saatten uzun sürse sanırım dükkanımızda boğulmuştuk. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi uzun süredir kentteki ve ilçedeki altyapı sorununu çözemediler" diyerek tepki gösterdi.