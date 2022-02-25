Karabağlar'da ölen hayvanlar yakılacak: "Hayvanları gömecek yer konusunda sıkıntı yaşıyoruz"

Karabağlar Belediyesi, ilçede kaza, hastalık veya yaşlılık sebebiyle ölen sokak hayvanlarına gömü yeri bulunamaması sebebiyle ‘ölü yakma fırını' olarak adlandırılan krematoryum ihalesine çıktı. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, çevre ve insan sağlığını gözeterek ihaleye çıktıklarını belirterek, “Hayvanları gömecek yer bulma konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Hayvanlara ait bir gömü yeri yok” dedi.

Karabağlar Belediyesi, ilçede kaza sonucu, hastalık veya yaşlılık sebebiyle ölen hayvanları gömecek yer bulma konusunda sıkıntı yaşayınca ‘ölü yakma fırını' olarak adlandırılan krematoryum ihalesine çıktı. Basın İlan Kurumu'nun bünyesindeki ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanda, firmalar ihaleye davet edildi. 15 Mart 2022 tarihinde son teklifi alacak belediye, fırın teslim tarihini ise 60 gün olarak belirledi. Uygulamanın 4 Nisan tarihinden itibaren başlayacağı bildirildi.

“Hayvanları gömecek yer bulma konusunda da sıkıntı yaşıyoruz”

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, ölü yakma fırını ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Selvitopu, hayvan ölülerinin zaman zaman çöplere atıldığını, bunun da çevre sağlığı ve içme suyunun temizliği açısından tehlike oluşturduğunu söyleyerek, “Hayvanları gömecek yer bulma konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Hayvanlara ait bir gömü yeri yok. Birçok belediyede de bu sorun var. Krematoryum fırını bildiğimiz kadarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nda da var; ama kullanılıyor mu bilmiyoruz. Bu fırını kullanmak zorunlu bir şey değil, isteyen hayvan sahiplerine göre kullanılacak. ‘Tüm ölü hayvanları yakacağız' diye bir şey yok. Sokakta araba çarpması sonucu ölmüş hayvanların çöpe atıldığını görüyorduk. Bizim de bunları çevreye zarar vermeyecek bir yöntemle çözme arayışımız vardı. Bu tamamen çevre ve insan sağlığı açısından düşünülmüş bir şey. Sadece hayvan ölüsü de değil, benzer şeyler de olursa onların da imhası için alacağımız bir alet. Biz hayvanların haklarına ve hukuklarına özen gösteren bir belediyeyiz, o konuda çok hassasız” dedi.