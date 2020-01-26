Karaburun sokakları nergis koktu

Karaburun'un simgesi haline gelen nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla bugün Karaburun Nergis Festivali'nin üçüncüsü düzenlendi. Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle festival kapsamındaki konser ve gösteriler iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi tarafından nergis çiçeğini dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen 3. Karaburun Nergis Festivali bugün binlerce İzmirliyi ilçede buluşturdu. Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle konser gibi çeşitli etkinliklerin iptal edildiği festivalin açılış töreni, depremde yaşamını yitirenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Elazığ'a yardım seferberliği

Festivalin açışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek, "Hepimizin aklı Elazığ'da, Malatya'da. Elimizden ne geliyorsa yapmak için çabalıyoruz. Dün gece bölgeye içinde battaniye, kışlık giysi, temizlik maddesi ve kuru gıdanın olduğu altı araç gönderdik. Yenilerini de göndereceğiz; sebze ve meyve halinden bir tır sebze ve meyve göndereceğiz. Özellikle Elazığ ve Malatya'nın kırsalında kışlık giysiye, battaniye ihtiyaç var. Sizlerin de desteğiyle topladığımız yardımları en hızlı şekilde bölgeye ulaştıracağız" dedi.

Ankara ve İstanbul'da da üretici pazarı

Tunç Soyer küçük üreticiye sahip çıkmak, ürün çeşitliliğini artırmak, üreticiyle tüketiciyi buluşturmak amacıyla bu festivali düzenlediklerinin altını çizerek şöyle dedi: “Dünyanın en zengin topraklarına sahibiz. Biz dört temel ilke üzerinden başka bir tarımın mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Üretici pazarları ile küçük üreticiyi destekliyor, önündeki engelleri kaldırıp ürünlerini aracısız tüketiciyle buluşturuyoruz. Ürünün işlenmesini sağlayarak katma değerini artırmak, üreticiyi kooperatif çatısı altında buluşturmak ve atalarımızdan kalan yerli tohuma sahip çıkmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

“200 üreticiye ulaştık”

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan Elazığ'daki depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. Karaburun'un geleceği için kırsal kalkınmanın önemi vurgulayan Erdoğan, "Hastalık nedeniyle bir kısmını kaybettiğimiz nergis çiçekleri İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bölgemize geri döndü. 200 üreticiye ulaştık ve bir marka haline geldik” diye konuştu

Stantları gezdiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan daha sonra festival kapsamında kurulan nergis ve yöresel ürün stantlarını tek tek gezerek üreticilerle sohbet etti. Açılış törenine ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Başkanı Zekeriya Mutlu, meclis üyeleri, muhtarlar ve yurttaşlar katıldı.

Karaburunlu nergis üreticilerine Büyükşehir desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun'un önemli gelir kaynaklarından nergis tarlalarının hastalık nedeniyle azalması üzerine harekete geçmişti. Büyükşehir nergis soğanlarında görülen zararlılar ve hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında bölgede bilgilendirme toplantıları düzenlemişti. Nergis üretiminin sürdürülebilmesi için geçen yıl eylül ayında 64 köylüye toplam 317 bin 500 adet nergis soğanı dağıtılmıştı.