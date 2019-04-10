Karaburun'un ilk kadın belediye başkanı göreve başladı

Yerel seçimlerin ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Karaburun Belediye Başkanı seçilen Avukat İlkay Girgin Erdoğan mazbatasını alarak görevine başladı.

Hükümet Konağından mazbatasını almak için gelen İlkay Girgin Erdoğan'ı, çıkışta coşkulu kalabalık bekledi. Belediye Meclis Üyesi seçilen Alpaslan Bilen, Raife Karabatak, Sercan Çiğdemoğlu, Alaaddin Aşut, Erkut Yılmaz, Murat Gül ve Doğan Özuslu da mazbatalarını aldı. Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından konuşan Erdoğan, ''Karaburun'un 27. belediye başkanı olmanın yanı sıra ilk kadın belediye başkanı olmak gerçekten gurur verici. Bu görevin gerektirdiği sorumluluğun bilincinde olarak sergileyeceğimiz yönetim şekliyle ve ekibimle gelecek seçimlerde de partimizi iktidarda göreceğiz inşallah'' dedi.