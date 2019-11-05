Karakılçık buğdayı İzmir'in ovalarına geri dönüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ata tohumu Karakılçık buğdayının üretimini İzmir'de yeniden hayata geçirirken, Menemen'de 500 dönümlük arazide ekim başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karakılçık buğdayını tekrar ekme ve yaygınlaştırma projesini şenlikle başlattı. Bunun için Menemen ilçesinde 500 dönümlük arazide ekimler başlarken, buğday üreticilerine bir takım destekler sağlanacağı ifade edildi. Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliğinde ilk tohumları ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer serpti.

Şenlikte yaptığı konuşmada, ata tohumu Karakılçık projesini Seferihisar'da başlattıklarını hatırlatan Soyer, "Bugün itibariyle; topraklarımızı işgal eden, sağlığımızı bozan, yaşamımızı kirleten ithal tohumların yerini, yeniden Anadolu'nun yerli tohumu almaya başlıyor. Bir atalık tohum, Karakılçık buğdayı, bir kere daha şehrimizi ve ülkemizi doyurmak için büyük ölçekte üretilmeye başlıyor. Bugün biz bu gidişatı, İzmir'den başlamak üzere tersine çeviriyoruz. Halkımız yeniden Karakılçık unu ile doyacak. Anadolu'nun mis kokulu sebzeleri, meyveleri, İzmir'de uygulamaya başladığımız kapsamlı tarım stratejimizle, yeniden çocuklarımıza ulaşacak diye konuştu. Bu bir başlangıç. Yerel tohumlar konusunda, hedeflerimizi her geçen gün daha da büyütüyoruz. Daha fazla yerel tohum üretmeyi ve daha fazla üreticiye ulaşmayı ilke edindik" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Karakılçık buğday tohumunun ekimi ve yaygınlaştırılması üreticileri de çok sevindirdi. Menemen Türkelli'de ikamet eden üretici Ahmet Aksel, bu projeden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Karakılçık buğday projesi mükemmel bir proje. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızın Seferihisar'da başlatmış olduğu bizim toprağa dönüş diye nitelendirdiğimiz proje çok iyi oldu. Bugün bunun hayata geçtiğini görmek bizlere ayrı bir mutluluk verdi. Bizim karakılçık buğday tohumumuz eski tohumlarımızdan. Bunun GDO'suz olması zaten bizler için yeterli düzeyde faydalı olan durum. Karakılçık buğdayının pazarlama sıkıntısı da yok, Büyükşehir Belediyesi alma garantisi veriyor" dedi.

Ahmet Aksel'in eşi üretici Nagehan Aksel de, "Karakılçık çok lezzetli olur. Yerli buğdayımız olduğu için çok memnunuz. İleride makarnalar, bulgurlar hepsi olur. Bir süredir buğday ekmiyorduk; ancak artık ekebiliriz. Başkanımız Tunç Soyer'in bu projeyi başlatmasından çok memnun olduk, köyümüze geldiği için de çok sevindik" diye konuştu.

Karakılçık Buğdayı Ekim Şenliğine ayrıca; Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir Büyükşehir Belediye meclisi üyeleri de katıldı.