Kardeş belediye Tuzlukçu'ya oyun grubu ve spor aletleri

İzmir'de, Çiğli Belediyesi tarafından Çiğli'nin kardeş belediyesi olan Konya'nın Tuzlukçu ilçesine, parklara konulmak üzere çocuk oyun malzemeleri ile spor aletleri hibe edildi.

Ülkenin çeşitli illerinden edindiği kardeş şehirleriyle ilişkilerini güçlü tutan Çiğli Belediyesi, kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla, kardeş belediyelere hibe araç desteğini sürdürüyor. Konya'nın Tuzlukçu ilçesine geçtiğimiz yıl ekskavatör hibe eden Çiğli Belediyesi, bu kez çocuk ve kadınlar için destekte bulundu. Tuzlukçu ilçesinde yaşayan kadın ve çocuklar için parklarda kullanılmak üzere oyun malzemeleri ile spor aletleri gönderildi. Gönderilen malzemeler arasında; oyun grubu, çiftli salıncak, tahterevalli, bir takım spor aleti ile 10 adet bank ve 10 adet çöp kovası bulunuyor.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, görevde bulunduğu süre içinde imkanları sınırlı olan kardeş belediyelere destek olmaya önem verdiklerini söyledi. Başkan Hasan Arslan, az gelirli belediyelere katkı sunmak ve dayanışmayı teşvik etmek amacıyla Türkiye'nin hemen her bölgesinde bulunan kardeş belediyelere araç ve malzeme gönderdiklerini ifade etti. Başkan Hasan Arslan şöyle konuştu:

"Mali olanaksızlıklar içinde hizmet üretmeye çalışan kardeş belediyemiz Tuzlukçu'ya daha önce hafriyat işlerinde kullanılmak üzere ekskavatör hibe etmiştik. Bu kez parklar için birçok malzeme gönderdik. Belediyeler arası desteğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Katkı sunmaya devam edeceğiz."