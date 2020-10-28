Kardeş ülke Azerbaycan'a Cumhuriyet Bayramında bayraklı destek

İzmir'in Aliağa ilçesinin cadde ve sokakları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldı.

Aliağa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yıl heyecanı yaşanıyor. Cumhuriyet Bayramı öncesi cadde, sokaklar ve kamu binaları da bayraklarla donatıldı. Aliağa Belediye ekipleri, hemen hemen her noktaya Türk bayrağı, Atatürk posterleri ve Ermenistan'ın saldırıları karşısındaki mücadelesine destek olmak amacıyla Azerbaycan bayrakları astı.

Türk ve Azerbaycan bayraklarının yan yana dalgalanması, Aliağa'da yaşayan vatandaşlar tarafından da coşku ile karşılandı.