Kardeş ülke Azerbaycan'a ticaret atağı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı'nın başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'a iş gezisi düzenlendi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, bu kez Azerbaycan'a 30 kişilik iş adamı topluluğu ile çıkarma yaptı. 3 gün süren ziyarette heyet üyeleri, ikili görüşmeler yaptı.

Başkan Bilal Saygılı, gezi hakkında, "İhracatımızı artırmak, ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkileri geliştirmek için İzmir'den üyelerimizden oluşan 30 kişilik heyetle, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a iş gezisi düzenledik. Programda Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi ve Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği (AKİDER) Başkanı Dr. Asıf Kurban ile yaptığımız işbirliğinde üst düzey önemli görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.

Azerbaycan'ın stratejik öneme sahip, potansiyeli yüksek bir ülke olduğunu söyleyen Saygılı, "Üç gün süren Bakü'deki programımızda, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Turizm Ajansı yetkilileri ile ziyaret ve görüşmeler gerçekleştirdik. Daha sonra Azerbaycan Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Vugar Zeynalov ile bir araya gelerek, Konfederasyon üyeleri ile ikili iş görüşmelerinde bulunduk. Programın son gününde de MÜSİAD Azerbaycan Şubemizi ziyaret ederek ikili iş görüşmelerinde bulunan heyetimiz, Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker tarafından yapılan Azerbaycan'da yatırım imkanları hakkında yapılan sunumu izledi" şeklinde konuştu.

Ekonomik canlanma için ihracatın önemine işaret eden Saygılı, “Bizler, Türkiye'nin bölgesinde söz sahibi, küresel ölçekte etkin bir ülke olması adına çalışmalarını sürdüren MÜSİAD'lı iş adamları olarak, bu gezimizde de üyelerimizin Azerbaycan ile ticaret ağların kurulmasına öncülük ettik. Bakanlıklar düzeyinde resmi görüşmelerin yanı sıra iş insanları ile yapmış olduğumuz ortak yatırım ve ticaret imkanları ikili görüşmelerin neticelerini kısa zamanda alacağımıza inanıyorum" dedi.

Yurt dışı iş gezilerinin önemine değinen Saygılı, MÜSİAD İzmir üyelerimize dış ticaret konusunda katkı vermek üzere önümüzdeki yılda da birçok ülkeye iş gezisi programı yapacaklarını söyledi.