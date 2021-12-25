Kardeşini kaybetti, kendisi organ nakli ile hayata tutundu

Geçen yıl erkek kardeşini kalıtsal hemokromatozis hastalığına bağlı karaciğer yetmezliğinden kaybeden 65 yaşındaki Süleyman Sürmeli, aynı hastalıktan kadavradan gerçekleşen organ nakli ile kurtuldu ve yeni hayatına 'merhaba' dedi. Nakil sonrası sağlığına kavuşan Sürmeli, “Uzun yıllar sağlığıma dikkat etmediğim için çok pişmanım. Bundan sonraki yaşamımda bana verilen emanet organa çok iyi bakacağım” dedi.

Mide bulantısı, iştahsızlık, yorgunluk gibi şikâyetler ile İzmir'deki özel bir hastaneye başvuran emekli kamyon şoförü Süleyman Sürmeli'ye, kalıtsal hemokromatozis hastalığına bağlı karaciğer yetmezliği tanısı kondu. Erkek kardeşini de aynı hastalıktan kaybeden Sürmeli'nin sağlığına kavuşabilmesi için karaciğer nakli olması gerekiyordu. Bunun için nakil sırasına konulan Sürmeli, 5 ay sonra kadavradan gerçekleşen karaciğer nakli ile sağlığına kavuştu. Süleyman Sürmeli'nin oğlunun da aynı hastalık ile mücadele ettiği öğrenildi.

Kalıtsal hemokromatozis hastalığının erkeklerde daha sık görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr. Mutlu Ünver, “Kalıtsal hemokromatozis hastalığı; karaciğer, pankreas, kalp gibi organlarda demir birikimi ile organ yetmezliğine, karaciğer tümörlerine, siroza neden olabiliyor. Bu hastalıkta erken tanı tedavi sürecindeki en önemli basamak. Bu hastalarda erken tanı aldığımızda vücuttaki fazla kanı ve demir yükünü alarak geçici olarak tedavi edilebiliyoruz; fakat bu hastalarda karaciğer sirozu gerçekleştiğinde karaciğer nakli gerekiyor. 65 yaşındaki hastamız Süleyman Sürmeli'de de kalıtsal hemokromatozis hastalığı nedeniyle karaciğer yetmezliği gelişmişti. Hastamızın aynı şekilde erkek kardeşinde de karaciğer yetmezliği gelişmiş ve hayatını kaybetmiş. Oğlunda da genetik olarak aynı rahatsızlığın olduğu tespit edildi. Bize başvuran hastamız kadavradan alınan karaciğer nakli sonucunda sağlığına kavuştu" dedi.

Yeni hayat

Yeni bir hayata başlayan Süleyman Sürmeli de, “Geçen sene erkek kardeşimi bu hastalıktan kaybettim. Ben de aynı süreci yaşadım; ama emin ellerde sağlığıma tekrar kavuştum. Bu bana hediye edilen yeni bir hayat. Bundan sonra sağlığıma ekstra dikkat edeceğim. Beslenmemi ve hayat tarzımı değiştireceğim. Herkesi organ nakli konusunda duyarlı olmasını istiyorum. Bir gün yakınlarınızın veya kendinizin de bir organa ihtiyacı olabilir” şeklinde konuştu.