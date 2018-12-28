Kardeşini ve eniştesini yeğeninin gözü önünde öldürdü

İzmir'in Bergama ilçesinde bir emekli uzman çavuş, tartıştığı eniştesini ve kardeşini küçük yeğeninin gözü önünde silahla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Seyfi Bey Sokak'ta meydana geldi. İki katlı binanın üst katında annesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen emekli uzman çavuş Ali Rıza A., alt katta ailesi ile yaşayan kardeşi Nesrin Cengiz'in evine gitti. İddialara göre ziyaret sırasında Ali Rıza A. ve kahvede garson olarak çalışan eniştesi Taner Cengiz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ali Rıza A., belinden tabancasını çıkartıp, eniştesine doğrultu. Aynı odada oğlu K.A. (8) ile oturan Nesrin Cengiz, eşi Taner Cengiz'i korumak için ağabeyinin önüne geçti. Ali Rıza A.'nın tabancasından çıkan kurşunla göğsünden vurulan Nergiz Cengiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza A., daha sonra ağlayan yeğenin gözü önünde tabancasını eniştesi Taner Cengiz'e doğrultup art arda ateşledi. Taner Cengiz de vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin küçük çocuğu anne ve babasının başında ağlarken buldukları belirtildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cinayet zanlısı Ali Rıza A.'nın daha sonra emniyete gidip olayı itiraf ederek teslim olduğu bildirildi. Öte yandan, Ali Rıza A.'nın, sürekli kız kardeşi ve eniştesiyle tartıştığı öğrenildi.