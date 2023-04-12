Karısını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, ayrılma aşamasındaki eşini amcasının iş yerine götürüp bıçaklayarak öldüren zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay, 10 Nisan günü, gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 Sokak'ta bulunan bir iş hanının 3'üncü katında bulunan boş iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. (31), ayrılma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz (19) ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının iş yerine çağırdı. Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasındaki tartışanın zamanla kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz'ı öldürerek olay yerinden kaçtı. Sabah saat 10.30 sıralarında ise İ.K., Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giderek karısını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı kocanın, karısını bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söylediği ve suçunu itiraf etmek için karakola geldiğini söylediği öğrenildi.

Tutuklandı

Cinayet zanlısı İ.K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Zanlının sorgusunda eşinin telefonunda başka bir erkeğin fotoğrafını gördüğü için kıskandığı ve cinayeti bu yüzden işlediğini söylediği öne sürüldü. İ.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.