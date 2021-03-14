Karısını canice öldürüp, "İznim olmadan dışarı çıkıyordu" diyen koca tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde, karısını kurşun yağmuruna tutarak öldüren ve ardından olay yerinden kaçan şüphelinin, polise verdiği ilk ifadede "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ümit Mahallesi 7312 Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Temurtaş (34) ile Hüsna Temurtaş (30) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Hüseyin Temurtaş üzerinde bulunan tabanca ile eşini kurşun yağmuruna tuttu. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 3 çocuk annesi kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Temurtaş'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim"

Şüpheli Hüseyin Temurtaş kiralık bir araç ile olay yerinden ayrıldıktan sonra aracını park edip yaya olarak kaçmaya devam etmişti. Akşam saatlerinde polis ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde olayın şüphelisi Hüseyin Temurtaş, Bornova ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Temurtaş'ın emniyette verdiği ilk ifadede "İznim olmadan dışarı çıkıyordu. Namusumu temizledim" dediği öğrenildi. Öte yandan Temurtaş'ın eşine daha önce de birçok kez fiziksel şiddet uyguladığı belirtildi.

Tutuklandı

Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi koca adliyeye sevk edildi. Karısını silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde'de toprağa verilecek

Öte yandan Hüsna Temurtaş'ın (30) cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumundan alındı. Hüsna Temurtaş'ın cenazesinin, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.