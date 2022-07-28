Karısının aldattığını düşündüğü için rehin almış

İzmir'in Bayraklı ilçesinde karısını bıçakla rehin alan adam polis ekiplerince gözaltına alındı. Eşine kabusu yaşatan adamın, karısının kendisini aldattığı için rehin alma olayını gerçekleştirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bayraklı ilçesi Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokakta meydana geldi. İddialara göre uyuşturucu etkisinde olan Çetin K., saat 09.30 sıralarında karısı Gülşen K.'yı bıçakla rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Karısını bıçakla rehin alan adamı ikna etme çalışmalarının fayda etmemesi üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, operasyon için düğmeye basıldı.

4 saat sonra kurtarıldı

Uzun uğraşlar sarf edilmesine rağmen ikna olmaya yanaşmayan Çetin K.'nın bıçakla rehin aldığı karısı Gülşen K.'yi kurtarmak için özel harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Evin kapısı ekipler tarafından koçbaşı ile kırılırken, rehin alınan Gülşen K. kurtarıldı. Kabusu yaşayan kadın sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Karısını 4 saat boyunca rehin alan Çetin K. ise polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Karısının kendisini aldattığını düşünmüş

15 ve 18 yaşlarında iki çocuk sahibi olan çiftin, sık sık tartışmalar yaşadığı öğrenilirken, Çetin K.'nın tartışmalar yüzünden bir süre önce evden ayrıldığı ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşadığı belirtildi. Yakın zamanda yeniden İzmir'e gelen Çetin K.'nın, çocuklarının evde olmadığı saatte eve geldiği, karısının kendisini aldattığını düşündüğü için bıçakla rehin aldığı öne sürüldü.