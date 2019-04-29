"Kariyerim35" etkinliği gençlere ışık tuttu

MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Kariyerim35" etkinliğine katılan lise son sınıf öğrencileri, meslek seçimleri ve karar verme aşamalarında önemli bilgiler edindi.

Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nin 5. Kariyer Günleri kapsamında düzenlediği "Kariyerim35" etkinliği, üniversitelerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. MaviBahçe'de düzenlenen kariyer günlerine lise son sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler, Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda görevli uzmanlara, meslek seçimleriyle ilgili merak ettiklerini sordu, bilgiler aldı. Etkinliğin verimli geçtiğini belirten Karşıyaka Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mürvet Bakır, "Kariyerim 35 etkinliği ile ilgili olarak lise son sınıf öğrencilerinin meslek seçimlerinde ve karar verme aşamalarında onlara yol gösterdik. Organizasyonu MaviBahçe'nin desteğiyle gerçekleştirdik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program, Katip Çelebi Üniversitesi'nin düzenlediği ilk yardım etkinliği ile son buldu.