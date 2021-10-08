Kariyerlerinden vazgeçip girişimci oldular

İzmirli Özüm Başeğmez ile Gözde Oldaç'ın hayatı katıldıkları bir eğitimle değişti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından düzenlenen “Gayrimenkul Danışmanlığı” eğitimine katıldıktan sonra, yıllardır devam eden kariyerlerinden vazgeçip “girişimci” olmaya karar veren iki kadın, kendilerine ait iki ayrı emlak danışmanlığı şirketi kurdu. Ekim ayında faaliyete başlayacaklarını açıklayan kadın girişimciler Başeğmez ve Oldaç, “Aldığımız eğitim hayatımızı değiştirdi. Kendi işimizi yapıp başka kadınlara da destek olacağız. Hemcinslerimizi istihdam edeceğiz” diye konuştu.

İzmirli Özüm Başeğmez (34) üniversite eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde tamamladı. Babasının ani vefatı onun iş hayatına erken atılmasına sebep oldu. 2009 yılında yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, İstanbul merkezli bir holdingde işe başladı. Tam 12 yıl boyunca aynı şirkette görev aldı. Pandemi döneminde “Kendimi nasıl geliştirebilirim?” diye düşünürken, karşısına İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın düzenlediği eğitimler çıktı. 2020 yılın Nisan ayında “Temel Emlak Danışmanlığı” eğitimine katıldı. 3 aya yakın süreyle devam eden bu eğitimlerin hayatını değiştirdiğini söyleyen Oldaç, “İzmir Ekonomi Üniversitesinden çok kıymetli hocalardan ders aldık. O kadar kaliteli bir eğitimdi ki, kendimi çok şanslı hissettim. Temel eğitimin ardından ileri seviye eğitimine de katıldım. Hocalarımız kelimenin tam anlamıyla bizim hayatımıza dokundu. Toplam 150 saat süren bu eğitimle hayata bakışım değişti. 12 yıllık kurumsal hayattan vazgeçip kendi Emlak Danışmanlığı şirketimi açmaya karar verdim. Ekim ayında faaliyete başlıyorum. Yapamazsın diyenlere rağmen ben hiç vazgeçmedim. Başaracağıma inanıyorum” dedi.

Hem öğretmenlik yaptı hem eğitimlere katıldı

39 yaşındaki Gözde Oldaç ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını da aynı bölümde tamamladıktan sonra Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak göreve başladı. Tam 16 yıl boyunca, idarecilikten proje yürütücülüğüne kadar eğitimin her alanında çalıştı. Pandemi sürecinde kendini farklı bir alanda da geliştirmeye karar verdi. Bir yandan okuldaki öğrencilerine online edebiyat dersleri verirken, diğer yandan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın düzenlediği “Temel Emlak Danışmanlığı” eğitimine katıldı. Yıllarca aynı işi yapınca insanın kendisini tekrar etmeye başladığını söyleyen Oldaç, “Eğitimlere katılınca kendimi inanılmaz enerjik ve istekli hissetmeye başladım. Öğrendiklerim beni çok heyecanlandırdı. 'Neden kendi şirketimi kurmayayım?' diye düşündüm. Ve okulumdan istifa ettim. Resmi işlemler ekim ayında tamamlanacak ve kendi şirketim ile yola devam edeceğim. En büyük hayalim, işsiz kadınlara iş imkanı oluşturmak. Kadın bir girişimci olarak kadın istihdamına destek olmayı istiyorum” diye konuştu.

Mahmut Özgener: "Başarıya ulaşmak için, eğitim en önemli anahtarımız"

Kadınların iş yaşamında olmasını çok önemsediklerini belirten İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Kadınların iş yaşamında, siyasette, kamuda kısacası hayatın her alanında daha fazla yer alması için çaba göstermeye devam edeceğiz. Vakfımız bünyesinde çok nitelikli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bu eğitimlerin kadın girişimcilerin önünü açması bizleri çok memnun ediyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin çok değerli hocalarının katılımlarıyla temel düzey eğitim programımızı yıl boyunca düzenlemeye devam edeceğiz. Başarıya ulaşmak için, eğitim en önemli anahtarımız” diye konuştu.

Eğitimler yıl boyunca sürecek

İzmir Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliği ile gayrimenkul sektörüne yönelik iki farklı sertifika programı düzenlendi. Birincisi 100 saatlik Gayrimenkul Danışmanlığı Temel Düzel Eğitim Programı, ikincisi 52 saatlik Gayrimenkul Danışmanlığı İleri Düzey Eğitim programı. Eğitim programları, sektörün ihtiyaçları, yönetmelik gereklilikleri ve hocaların geleceğe yönelik öngörüleri doğrultusunda titizlikle hazırlandı. Konusunda uzman öğretim görevlilerinin yanı sıra, sektörde yıllarca hizmet vermiş, belli alanlarda uzmanlaşmış sektör temsilcileri de eğitim programlarında önemli bilgiler aktararak pratiğe yönelik tecrübelerini paylaştı. Hem teorik hem de pratik bilgiler ile harmanlanmış eğitim programları, sektöre yeni girecek katılımcıların yanı sıra, uzun zamandır gayrimenkul danışmanlığı alanında çalışan katılımcılara da yeni bilgiler ve bakış açıları kazandırdı. 100 saatlik temel düzey eğitim programı yıl boyunca devam edecek. Bunun yanı sıra İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından, nitelikli insan gücü yetiştirmek ve firmaların sürekli gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yıl içerisinde 60 farklı konuda eğitim programı organize ediliyor.