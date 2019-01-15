Karne alan öğrencilere buz üzerinde jest

İzmir'de, velileri ve karneleri ile birlikte Olimpik Buz Sporları Salonu'na giden öğrencilerin, 19-25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz buz pateni yapabileceği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanında hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, bu yıl yine sömestr tatiline giren öğrencilere "karne hediyesi" verecek. Karnesini velisiyle birlikte getiren ilk, ortaöğrenim ve lisede okuyan minikler ve gençler, 19 Ocak Cumartesi ile 25 Ocak Cuma günleri arasında buz pistinde ücretsiz olarak kayarak yoğun geçen dönemin stresini atacak.

Buz pistinde kaymak isteyen öğrencilerin, 13.00-16.40 saatleri arasında karnesini velisiyle birlikte getirip, bu ücretsiz hizmetten yararlanabileceği belirtildi. İzmirli ailelerin gözde mekanlarından biri haline gelen ve özellikle çocuklar tarafından büyük rağbet gören İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nun, okulların kapandığı ilk günden itibaren yine dolup taşması bekleniyor.