Karşı şeride fırlayan araç motosikleti altına aldı: 1 yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, karşı yöne aniden geçiş yapan otomobil motosiklete çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada motosiklet sürücüsü kazayı birkaç kırıkla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Karabağlar ilçesi Saim Çıkrıkçı Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyreden bir otomobil, yan yoldan önüne çıkan bir araca çarpmamak için aniden direksiyonu kırdı. Kontrolü kaybeden otomobil sürücüsü, karşı şeride geçerek seyir halinde olan bir motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattı.