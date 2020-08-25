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Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarptı: Korkunç kaza kamerada

İzmir’in Menderes ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı.

İzmir'in Menderes ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen şahsa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada savrulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre kaza öğle saatlerinde İzmir - Gümüldür kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydın'a (37) E.G. idaresindek, plakası henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nihat Aydın havada savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Nihat Aydın'a çarpan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.



Kaza güvenlik kamerasında


Öte yandan meydana gelen kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye sanye kaydedildi. Görüntülerde Nihat Aydın'ın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir aracın kendisine çarptığı, şahsın havada savrulduğu anlar görüldü.

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