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Karşıya geçerken aracın önüne düşen adam ölümden döndü

İzmir’de yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek seyir halindeki otomobilin önüne düşen yaşlı adam ölümden döndü.

İzmir'de yolun karşısına geçerken dengesini kaybederek seyir halindeki otomobilin önüne düşen yaşlı adam ölümden döndü.


Olay, saat 14.30 sıralarında Konak ilçesi Eşrefpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı adam yolun karşısına geçmek isterken dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada 16 LM 424 plakalı otomobille seyir halinde olan Selim Köse (34), önüne düşen yaşlı adamı görünce fren yaparak olası bir kazayı önledi. Çevredeki vatandaşlar ve aracından inen Selim Köse, yaşlı adama yardım ederek yolun kenarına götürdü. Yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşananlar otomobilin kamerasına yansıdı.

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