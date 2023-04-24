Karşıyaka, 1 puana sevindi

Lig 1. Grup 30. haftasında Karşıyaka, dün oynanan Çatalcaspor maçından 1 puan alarak 6. sıradaki yerini korudu ve haftayı play-off hattında tamamlamış oldu.

Son haftalarda inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Karşıyaka, Lig 1. Grup 30. hafta mücadelesinde deplasmanda Çatalcaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşıyaka, play-off yarışındaki en yakın rakibi olan Nevşehir Belediyespor'un, 1922 Konyaspor'la berabere kaldığı haftada yeşil-kırmızılılar, 6. sıradaki yerini koruyarak, haftayı play-off potasında tamamladı. Kaf-kaf, bu sonuçlarla birlikte puan tablosundaki beşinci sıradaki Karaköprü Belediyespor ile arasındaki puan farkı da 5 puana çıktı. Karşıyaka bu süreçte Nevşehir Belediyespor'la birlikte play-off hattının son basamağı olan altıncı sıra için mücadele veriyor. İki takımın da 48 puanı bulunuyor.

Kaf-Kaf, son 7 maçta 2 galibiyet aldı

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, özellikle son 7 haftada üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle şampiyonluk ve doğrudan finale kalabileceği ikinciliği de zora soktu. Yeşil-kırmızılılar, ligin kalan bölümünü play-off hattında tamamlayıp üst lig şansını devam ettirmek istiyor. Öte yandan Karşıyaka, gelecek hafta şampiyonluk yarışı veren 52 Orduspor FK'yi konuk edecek.