Lig'de oynanacak Karşıyaka-Amasyaspor maçının biletleri satışa çıktı.

Lig'de yer alan Karşıyaka, 12 Kasım Cumartesi günü Amasyaspor'u konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.

Müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri KSK Store mağazasından dün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu. Öte yandan öğrencilere özel sınırlı sayıda 20 TL'den bilet çıkaran yeşil-kırmızılılar, bu biletlerin maç günü gişelerden satılacağını da duyurdu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Maraton Üst: 35 TL

Maraton Alt: 50 TL

Numaralı Alt: 65

VIP A-C: 150 TL

Misafir: 35 TL

Öğrenci (Sınırlı Sayıda): 20 TL