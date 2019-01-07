Karşıyaka Belediyesi, 2019'u Atatürk yılı ilan etti

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder'in Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığı 1919'un 100. yıldönümü olan 2019'u 'Atatürk' yılı ilan etti. Belediye bu kapsamda, şubat ayından itibaren; kültür, sanat, spor, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda 100 etkinlik gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kurtuluş Savaşı ve milli mücadelenin en önemli merkezlerinden biri olan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 1919'un 100. yıldönümü olan 2019 ‘Atatürk' yılı ilan edildi. Karşıyaka Belediyesi, şubat ayından itibaren, 19 Mayıs 2019'a kadarki 100 günlük süreçte, 100 farklı etkinlik ile ‘Milli Mücadele' ruhunun yeniden canlandırılacağını ve kararlılıkla yaşatılacağını duyurdu.

Atatürk ve Milli Mücadele Yılı kapsamında, şubat ve mayıs ayları arasında; kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda birbirinden renkli etkinliklere imza atılacak. Anma ve kutlama programları, bilim kurumlarından temsilcilerin de yer alacağı gençlik komiteleri tarafından belirlenecek. "100. Yıl Gençlik Sempozyumu", "100. Yıl Parkı ve Anıtı" gibi yarışmalar, gençlik oyunları, film buluşmaları gibi etkinliklere ev sahipliği yapılacağı ifade edilirken, 100. yıl için tasarlanmış özel logo kullanılacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar etkinliklerle ilgili olarak, "19 Mayıs 1919, 15 Mayıs'ta İzmir'in işgaliyle başlayan ve 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla biten, sonunda Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan bir mili mücadelenin ön sözüdür. Büyük önderimizin 'Benim doğum günümdür' dediği 19 Mayıs, paha biçilemez bir değere ve anlama sahiptir. Onu doğru anlamak, taşıdığı ruhu yitirmemek ve bu büyük yolculuğu sürdürmek zorundayız. Çağdaşlığın, laikliğin, demokrasinin ve yurtseverliğin kalesi Karşıyaka, 100. yılda üstüne düşeni yerine getirecektir. Zübeyde Hanım'ın çocukları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'sı olarak, 19 Mayıs 1919 ruhuyla, görkemli ve unutulmayacak bir yıl yaşayacağız. Bu konuda üstümüze düşen tarihsel sorumluluğu, hayatın hiçbir alanını ihmal etmeden yerine getirecek, 'Karşıyaka duruşumuzu' bir kere daha göstereceğiz. Gençlerimizi, hemşehrilerimizi ve Türkiye Cumhuriyeti sevdalılarını, 19 Mayıs'ın 100. Yılı coşkusunu paylaşmaya ve yaşamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.