Karşıyaka Belediyesi ‘kültür merkezi' gibi

Binanın giriş katını adeta kültür merkezine dönüştüren belediye, yıl boyunca sergilere ve canlı müzik dinletilerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca, günlük gazeteler ve çeşitli yayınlar da ücretsiz olarak halka sunuluyor.

Karşıyaka Belediyesi, ana binasında sunduğu hizmetleri rutin belediyecilik anlayışının dışına taşıyarak, yıl boyunca on binlerce kişiyi kültür ve sanatla buluşturuyor. Binanın giriş katında oluşturulan sanat galerisinde, resim ve fotoğraf başta olmak üzere çeşitli alanlarda düzenli olarak sergiler açılıyor. Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası'nın genç sanatçıları, çarşamba günleri müzik dinletisi sunuyor. Pek çok kişi belki de ilk kez canlı olarak klasik müzik dinleme imkanı buluyor.

Hem iş hem keyif

Günlük gazeteler ile Karşıyaka Belediyesi'nin aylık etkinlik rehberi, Çocuk Gazetesi ve Karşıyaka Dergisi gibi pek çok yayın ücretsiz olarak halka sunuluyor. Baş köşede dev Atatürk görselinin yer aldığı alanda, oturma grupları, ışıklı su perdesi ve botanik bahçesi de bulunuyor. Karşıyakalılar belediyedeki işlerini hallederken, aynı zamanda kültürel aktivitelerin içinde yer alma ve keyifli bir ortamda dinlenme imkanı buluyor. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da sık sık zemin katta vatandaşlarla bir araya geliyor.

Türkiye'ye örnek kent

Alanda yaptıkları düzenlemeler ve sunulan hizmetler ile Karşıyaka'nın farkını bir kez daha ortaya koyduklarını vurgulayan Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar, “Kültür ve sanatta rol model olarak, Türkiye'ye örnek bir kent sunma iddiasıyla hizmetler üretiyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmaları resmi daire değil, ilçenin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak gördüğümüz hizmet binamıza da taşıdık. Giriş katımızı adeta bir kültür merkezine, sosyal yaşam alanına dönüştürdük. Bu yıl, şu ana kadar 50'den fazla sergide, sanatçılarımızı ağırladık. Binlerce ziyaretçimize ev sahipliği yaptık. Daha fazla insanımızın kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşabilmesi adına, uygulamalarımızın örnek olmasını diliyorum” dedi.