İhlas Haber Ajansı

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Karşıyaka Belediyesinde maaş krizi, iş bıraktırdı

Karşıyaka Belediyesi işçileri, bir süredir devam eden maaş sorunları nedeniyle 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi.


Karşıyaka Belediyesinde devam eden maaş sorunu nedeniyle bazı birimlerdeki işçiler 1 saatlik iş bırakma eylemi düzenledi. İşçiler, “Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi ve Örnekköy Şantiye Tesislerinde üretimden gelen gücümüzü kullanarak 1 saat işi durdurduk. Maaşlarımız ve geçmiş alacaklarımız ödenene kadar eylemlerimiz devam edecektir” dedi. Geçtiğimiz günlerde DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 8 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, Kent A.Ş. işçilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çekilmişti. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, konu üzerine işçilerle toplantı yaptığı öğrenildi.

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