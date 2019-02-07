Karşıyaka Belediyesi'nden basketbol turnuvası

Karşıyaka Belediyesi tarafından ilan edilen ‘Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamındaki basketbol turnuvası, 12 Şubat 2019 Salı günü,Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılacak.

Eleme usulüyle yapılacak turnuva sonunda dereceye girecek takımlara törenle madalyaları takdim edileceği, herkese açık ve ücretsiz olan organizasyona katılım ve detayların 0549 522 02 27 numaralı telefondan bilgi alınabileceği belirtildi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, etkinlikle ilgili, "Son bir yılda düzenlediğimiz etkinlik ve organizasyonlarla 300 bin kişiye spor yaptırdığımız Karşıyakamızda, yeni yıla da hızlı başladık. ‘Atatürk ve Gençlik Yılı' kapsamında gerçekleştireceğimiz turnuvaya, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm basketbolseverleri bekliyoruz" dedi.