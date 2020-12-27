Karşıyaka Belediyesinden yeşil alana içki ruhsatı

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, geçmiş dönem Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından temeli atılan ‘Rüzgarın Kızı Semra Aksu Atletizm Pisti ve Parkı'nın bulunduğu yeşil alanı, mecliste alınan kararla içkili bölgeye dahil etti. Aylar önce temeli atılan, içkili ruhsat verilen; ancak tek bir çivi bile çakılmayan bölge zaman zaman otopark olarak kullanılırken, vatandaşlar Karşıyaka Belediyesine tepkili.

Karşıyaka ilçesinde, tartışmalı bir karara imza atıldı. 12 Mart 2019 tarihinde, önceki dönem Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından temeli atılan Rüzgarın Kızı Semra Aksu Atletizm Pisti ve Parkı'nın bulunduğu bölge ile ilgili son alınan karar kafaları karıştırdı.

Yeşil alan oldu içkili alan

Çivi çakılmayan, içinde herhangi bir tesis bulunmayan boş arazi, üzerinde sanki bir tesis varmış gibi gösterilerek içkili yer bölgesine dahil edildi. Bu durum kafalarda soru işareti bırakırken, alınan meclis kararında adresi verilen arsa için ‘belediyemize ait sosyal tesis' yazılması en dikkat çeken noktalardan biri oldu.

Yılan hikayesine dönen arsadaki son duruma vatandaşlar da tepkili

Bölgede yaşayan vatandaşların spor alanı ve park yapılması için sabırsızlıkla beklediği; ancak yılan hikayesine dönen arsanın, kime tahsis edileceği, kim tarafından inşaatı yapılıp işleteceği de merak konusu oldu.

Çevrede yeteri kadar içkili alanın bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, yeşil alan istediklerini belirterek Karşıyaka Belediyesinin aldığı bu karara tepki gösterdi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı da eleştiren vatandaşlar, geçmiş dönem belediyenin aldığı meclis kararının ardından yeşil alanla ilgili böyle bir kararın alınmasına anlam veremediklerini söyledi.

2019'da alana neler yapılacağı tek tek açıklanmış, projeden fotoğraf paylaşılmıştı

Türk atletizminin önemli isimlerinden, ‘Rüzgarın Kızı' olarak bilinen Semra Aksu'nun adını taşıyacak spor parkı ile ilgili 2019 yılında Karşıyaka Belediyesi tarafından açıklama yapılmıştı.

13 Mart 2019 tarihinde Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verilmişti:

“Rüzgarın Kızı Semra Aksu Gençlik ve Spor Parkı, Mavişehir'de toplam 15 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Parkın 7 bin 400 metrekaresi ‘Atletizm Alanı'na ayrılacak ve 480 metre uzunluğunda beşli atletizm parkuru, uzun atlama, sırıkla atlama alanı, yetişkin ve çocuk fitness alanları oluşturulacak. Ayrıca; dokuz kiremit, üç taş-dokuz taş, bilye, seksek, satranç ve dama gibi oyunların oynanabileceği ‘Eski Çocuk Oyunları Alanı' yapılacak. ‘Aktif Park' alanında ise macera parkuru (survivor alanı) ve ağaç evli ip parkuru yer alacak. Dev parkta açık meydan, kuru havuz, ağaç altı oturma alanları ile yürüyüş yolları da bulunacak.”