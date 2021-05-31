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Karşıyaka camiasının acı günü

Karşıyaka Spor Kulübü eski yöneticilerinden Ferruh Ergezen 69 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşil-kırmızılı kulüp, Ergezen için baş sağlığı mesaj yayınladı.


Karşıyaka Spor Kulübünde 1989-1992 yılları arasında 4 dönem yöneticilik yapan, futbol şube sorumlusu ve divan yönetme kurulu üyeliğinde bulunan Ferruh Ergezen hayatını kaybetti. Ergezen'in vefatı üzerine Karşıyaka Spor Kulübü de bir baş sağlığı mesajı yayınladı. Yeşil-kırmızılı kulüp mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Ferruh Ergezen'i vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Ergezen'e Allah'tan rahmet; ailesine, camiamıza ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileriz.”


Ferruh Ergezen'in cenazesi, bugün saat 15.00'de Soğukkuyu Kabristan Camisi'nden kaldırılarak Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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