Karşıyaka Çocuk Kulübü'nde yeni dönem başlıyor

Çocukların okul dışında kalan vakitlerini daha kaliteli ve verimli hale dönüştürmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yeni dönem kurs kayıtları 4 Şubat'ta başlıyor. Ücretsiz olarak gerçekleşecek kurslar, çocuklar için eğitim ve eğlenceyi bir araya getirecek.

Karşıyakalı çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, 2018 - 2019 ikinci eğitim dönemini 8 branştaki ücretsiz kurslarla açacak. Karşıyakalı çocuklar için; Eğlenceli Fen, Akıl ve Zeka Oyunları, Karikatür, Yaratıcı Drama, Resim, El Sanatları, Diksiyon ve İngilizce Drama kursları düzenlenecek.

Hem eğitim hem eğlence

Kayıtların 4 Şubat Pazartesi günü başlayacağı ücretsiz kurslar için, Çarşı Kültür Merkezi'nde kulübe başvuru yapılabilecek. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerini ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek için çalışıyoruz. Vecdi Altay Çocuk Kulübümüz bünyesinde yeni dönemde de dolu dolu bir kurs programı hazırladık. Her şey onlar için” dedi.