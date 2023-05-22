Karşıyaka, Erdoğan Açar'la yollarını ayırdı

Lig ekiplerinden Karşıyaka, alt yapısından yetişen kaleci Erdoğan Açar'la yollarını ayırma kararı aldı.

Karşıyaka'nın alt yapısından yetişen ve 2018-2019 sezonunda profesyonel olan kaleci Erdoğan Açar, 5 sezondur formasını giydiği yeşil-kırmızılı ekiple yollarını ayırma kararı aldı. 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Karşıyaka formasıyla sadece Karaköprü Belediyespor, 1954 Kelkit ve Belediye Kütahyapspor maçlarına çıktı.

Öte yandan Açar, Karşıyaka ile 2018-2019 sezonunda Lig'de yarı final, 2019-2020 sezonunda ise Lig'de final oynadı.