İhlas Haber Ajansı

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Karşıyaka, Erdoğan Açar'la yollarını ayırdı

TFF 3.

Lig ekiplerinden Karşıyaka, alt yapısından yetişen kaleci Erdoğan Açar'la yollarını ayırma kararı aldı.


Karşıyaka'nın alt yapısından yetişen ve 2018-2019 sezonunda profesyonel olan kaleci Erdoğan Açar, 5 sezondur formasını giydiği yeşil-kırmızılı ekiple yollarını ayırma kararı aldı. 25 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Karşıyaka formasıyla sadece Karaköprü Belediyespor, 1954 Kelkit ve Belediye Kütahyapspor maçlarına çıktı.


Öte yandan Açar, Karşıyaka ile 2018-2019 sezonunda Lig'de yarı final, 2019-2020 sezonunda ise Lig'de final oynadı.

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